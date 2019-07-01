Irak Başbakanı’ndan Haşdi Şabi Kararnamesi

Irak Başbakanı Adil Abdul Mehdi İran destekli Şii milislerin yetkilerini azaltan ve bu milislerin Irak’ın resmi ordusuna daha sıkı entegre olmasını sağlayacak bir kararname imzaladı. Irak’ın bu adımı İran ve Amerika arasında yaşanan gerilimde ABD’den Irak yönetimine Şii milislerin daha sıkı denetim altına alınması yönünde uyguladığı baskının ardından geldi.

Irak ordusu ve ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin IŞİD militanlarının etkisiz hale getirilmesi sürecinde rol üstlenen ve Halk Seferberlik Güçleri ya da Haşdi Şabi olarak bilinen örgütün Irak siyasetinde geniş bir etkisi bulunuyor. Milis liderleri ve bu gruba mensup savaşçılardan oluşan ittifak 2018 yılında Irak’ta yapılan parlamento seçimlerinde ikinci sırada yer almıştı.

Halk Seferberlik Güçleri daha önce de Irak silahlı kuvvetlerinin başkomutanı konumundaki başbakanlığa bağlı olarak görev yapıyordu. Ancak Irak Başbakanı Abdul Mehdi’nin imzaladığı kararname Halk Seferberlik Güçleri’ni oluşturan grupları siyasi ve paramiliter faaliyet arasında bir seçim yapmaya zorluyor.