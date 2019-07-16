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Irak Başbakanı'ndan IKBY ile sorunların çözümünde "anayasaya bağlılık" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 21:03 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Her iki taraf da (Bağdat ve Erbil) işbirliği ve sorunların çözümü konusunda olumlu yaklaşım içinde" - "İki tarafın da anayasaya bağlılığı söz konusu" - "Haşdi Şabi ile ilgili kararnameyi uygulamaya başladık ve bazı bürolarını kapattık"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sorunların çözümü konusunda anayasayı adres göstererek her iki tarafın da buna bağlı kaldığını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Bağdat ziyaretinin "olumlu" geçtiğini dile getiren Abdulmehdi, "Her iki taraf da (Bağdat ve Erbil) iş birliği ve sorunların çözümü konusunda olumlu yaklaşım içinde. Merkezi yönetim ve bölgesel yönetim arasında sorunların olduğunu inkar etmiyoruz ancak bunların çözümünde iki tarafın da anayasaya bağlılığı söz konusu. Gelen heyette bu yönde bir 'iyi niyet' gördük." dedi.

Abdulmehdi, anayasanın tüm Iraklı grupların sorunlarının çözümü için başvurması gereken bir "çatı" olduğunu söyledi.

- "Bazı Haşdi Şabi bürolarını kapattık"

Irak Başbakanı Abdulmehdi, gazetecilerin, Haşdi Şabi içinde yer alan bazı grupların bürolarının kapatılmasına karşı direndiği iddialarına yönelik sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Her konuda olduğu gibi bunda da (büroların kapatılması) bazı korku ve kaygılar olabilir. Ancak Haşdi Şabi gruplarıyla (silahlı gruplar) bu konuda çok iyi derecede koordinasyon ve iş birliği mevcut. Yayımladığımız kararnameye ciddi anlamda itirazlar olmadı. Haşdi Şabi ile ilgili kararnameyi uygulamaya başladık ve bazı Haşdi Şabi bürolarını kapattık. Ay sonuna doğru bu işi tamamlamak istiyoruz. O zaman, yaptığımız işleri detaylıca kamuoyu ile paylaşacağız."

Abdulmehdi, 1 Temmuz'da, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin kentler ve diğer bölgelerdeki bürolarının ay sonuna kadar kapatılması yönünde bir kararname yayımlamıştı.

Milis gücüne bağlı bazı grupların, söz konusu kararnameye karşı çıkarak bürolarının kapatılmasını istemediği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi Haşdi Şabi IKBY ırak

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