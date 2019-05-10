BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların bir parçası olmadığını yineledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdülmehdi'nin İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Bağdat Büyükelçileriyle bir araya geldiği görüşmede bölgedeki gelişmelerle ABD ve İran arasındaki çekişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede Abdulmehdi, Irak'ın, bölge ülkeleriyle tüm sorunların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülebileceğine, ihtilafların yerini ortak paydaların alabileceğine inandığını belirtti.

Irak'ın herhangi bir cephede yer almadığını aktaran Abdulmehdi, ülkesinin tutumunun belli olduğunu ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların bir parçası olmadıklarını dile getirdi.

Irak merkezi hükümeti, bölgesel çekişmelerden uzak bir şekilde hem komşu ülkeler hem de Washington yönetimiyle özellikle enerji sektörünün kalkınmasına yönelik ilişkilerini geliştirerek çıkarlarını korumak istiyor.

Bu doğrultuda Bağdat yönetimi, ABD'nin "ExxonMobil" ve Çin'in "ChinaPetro" firmalarıyla 53 milyar dolarlık petrol anlaşması için hazırlık yaparken, İran'la da ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.