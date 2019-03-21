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Irak Başbakanından Musul'daki feribot kazasına ilişkin soruşturma talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Irak Başbakanından Musul'daki feribot kazasına ilişkin soruşturma talimatı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'da 50'nin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin Musul'da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Bedir, hayatını kaybedenlerden 33'ünün kadın, 12'sinin çocuk olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Musul'daki Adli Tıp Kurumu'na 30 kişinin getirildiğini aktarmıştı.

Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.

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Dicle Nehri feribot ırak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Musul

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