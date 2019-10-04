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Irak Başbakanı'ndan siyasi güçlere "reform için işbirliği" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 23:30 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Ülkedeki siyasi güçleri, reform için gereken şartları sağlamak adına hükümetle iş birliği yapmaya çağırıyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki siyasi güçlere "reform için iş birliği yapmaları" çağrısında bulundu.

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet, halkın sıkıntılarını hafifletmek, hizmetleri geliştirmek ve onlara iş imkanı sunmak için elinden geleni yapmayı ve bilimsel programlar sunmayı taahhüt ediyor. Siyasi güçleri, reform için gereken şartları sağlamak adına hükümetle iş birliği yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdulmehdi, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin mallara, göstericilere ve güvenlik güçlerine saldırılmasını reddederek ve kınayarak ülkede yaşanan olaylarla ilgili tutumunu ortaya koyduğunu ve siyasi güçlerden, ülkenin sorunlarıyla başa çıkma yaklaşımlarını değiştirmesini istediğini belirtti.

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Sistani, yayınladığı mesajında, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle devam eden gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ye "gerçek reform" yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Bağdat ile ülkenin güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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