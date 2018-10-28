Irak Başbakanı'ndan Suriye sınırında güvenlik uyarısı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkenin istikrarı için Irak-Suriye arasındaki sınır güvenliğinin tam olarak sağlanması gerektiğini söyledi.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Abdulmehdi'nin başkent Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ederek, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin askeri yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, aynı zamanda Başkomutan olan Abdulmehdi, Suriye ve Irak arasındaki sınır hattı güvenliğinin tam olarak sağlanmasının önemini vurguladı.

Abdulmehdi ayrıca askeri yetkililerden, uyuyan terör hücrelerinin sıkı şekilde takip edilmesi, dikkatli ve ihtiyatlı davranılmasını istedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, ardından Suriye'de de birçok bölgeyi ele geçirmişti. DEAŞ, 3 yıl boyunca Irak-Suriye arasında elinde tuttuğu bölgelerde hareket kabiliyetine sahipti.

Irak güvenlik güçleri 2018 yılının başından itibaren Irak-Suriye sınır şeridinin büyük oranında güvenliği sağladığını duyurmuştu.

