HABER

Irak Başbakanı'ndan Suriye sınırında güvenlik uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 13:32 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin istikrarı için Suriye sınırında sıkı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkenin istikrarı için Irak-Suriye arasındaki sınır güvenliğinin tam olarak sağlanması gerektiğini söyledi.

Başbakanlık resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Abdulmehdi'nin başkent Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ederek, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin askeri yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, aynı zamanda Başkomutan olan Abdulmehdi, Suriye ve Irak arasındaki sınır hattı güvenliğinin tam olarak sağlanmasının önemini vurguladı.

Abdulmehdi ayrıca askeri yetkililerden, uyuyan terör hücrelerinin sıkı şekilde takip edilmesi, dikkatli ve ihtiyatlı davranılmasını istedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, ardından Suriye'de de birçok bölgeyi ele geçirmişti. DEAŞ, 3 yıl boyunca Irak-Suriye arasında elinde tuttuğu bölgelerde hareket kabiliyetine sahipti.

Irak güvenlik güçleri 2018 yılının başından itibaren Irak-Suriye sınır şeridinin büyük oranında güvenliği sağladığını duyurmuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...
Gazeteci Baki Şehirlioğlu yaşımını yitirdiGazeteci Baki Şehirlioğlu yaşımını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulmehdi DEAŞ ırak

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.