Irak Başbakanı'nın Basra ziyaretine protesto

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra'da, Başbakan Haydar el-İbadi'nin kente gerçekleştirdiği ziyaret protesto edildi.

Göstericilerden Rafid el-Kenani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin Başbakan İbadi ile diğer hükümet üyelerinin Basra'yı ziyaretine tepki gösteren sloganlar attığını söyledi.

Göstericilerin, temel hizmetlerin sağlanması noktasında hükümetin hukuki görevini yerine getirmesi talebinde bulunduğunu belirten Kenani, Basralılar'ın elektrik, su ve işsizlik sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istediğini dile getirdi.

Irak meclisinde Basralı milletvekili Hasan Hallati de düzenlediği basın toplantısında, 25 Basra milletvekili olarak, Başbakan İbadi'ye, "Basra Operasyonları Komutanı Cemil eş-Şemri'nin görevden alınması taleplerini ilettiklerini duyurdu.

İbadi, Basra'daki hizmetlerin iyileştirilmesi için başlatılan projelerin uygulanmasını takip etmek üzere bazı bakanlar eşliğinde kente gelmişti.

- Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve yaklaşık iki aydır aralıklarla devam gösterilerin şiddeti geçen hafta arttı.