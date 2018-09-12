HABER

Irak Başbakanı'nın Basra ziyaretine protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 03:51 | Son Güncelleme

Basra'da, Başbakan Haydar el-İbadi'nin kenti ziyaret etmesi protesto edildi - Göstericiler, temel hizmetlerin sağlanması konusunda hükümetin hukuki görevini yerine getirmesini istedi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra'da, Başbakan Haydar el-İbadi'nin kente gerçekleştirdiği ziyaret protesto edildi.

Göstericilerden Rafid el-Kenani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin Başbakan İbadi ile diğer hükümet üyelerinin Basra'yı ziyaretine tepki gösteren sloganlar attığını söyledi.

Göstericilerin, temel hizmetlerin sağlanması noktasında hükümetin hukuki görevini yerine getirmesi talebinde bulunduğunu belirten Kenani, Basralılar'ın elektrik, su ve işsizlik sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istediğini dile getirdi.

Irak meclisinde Basralı milletvekili Hasan Hallati de düzenlediği basın toplantısında, 25 Basra milletvekili olarak, Başbakan İbadi'ye, "Basra Operasyonları Komutanı Cemil eş-Şemri'nin görevden alınması taleplerini ilettiklerini duyurdu.

İbadi, Basra'daki hizmetlerin iyileştirilmesi için başlatılan projelerin uygulanmasını takip etmek üzere bazı bakanlar eşliğinde kente gelmişti.

- Basra'daki gösteriler

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, 8 Temmuz'da "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve yaklaşık iki aydır aralıklarla devam gösterilerin şiddeti geçen hafta arttı.

Göstericiler, valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binaların ardından İran'ın Basra Başkonsolosluğunu da ateşe verdi.

Basra'da geçen haftaki gösterilerde 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, gösterilerin başladığı 8 Temmuz'dan bu yana ölen göstericilerin sayısı ise 30'u aştı.

Irak Başbakanı İbadi de mecliste cumartesi günü düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

PARTNERÇin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...Çin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...
'Sarallar' ile bağlantılı gruba operasyon: 15 kişi tutuklandı'Sarallar' ile bağlantılı gruba operasyon: 15 kişi tutuklandı
Anne ve babanın velayet sorunu küçük kızı ağlattıAnne ve babanın velayet sorunu küçük kızı ağlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra gösteri ırak

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

İlginizi Çekebilir

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 Eylül Darbesi üzerinden 38 yıl geçti! 12 Eylül'de ne oldu? İşte 12 Eylül Darbesi'nin öncesi ve sonrasında yaşananlar

12 Eylül Darbesi üzerinden 38 yıl geçti! 12 Eylül'de ne oldu? İşte 12 Eylül Darbesi'nin öncesi ve sonrasında yaşananlar

ATV 'Ölümlü Dünya' filmini sansürlü yayınladı! Sosyal medyada tepki topladı

ATV 'Ölümlü Dünya' filmini sansürlü yayınladı! Sosyal medyada tepki topladı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib ve ABD mesajı

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

Şanlıurfa'da pes dedirten olay! 1453 kilometre yolu tek başına gitmeye çalışan otobüs şoförü yolcuları çıldırttı!

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İYİ Parti Yalova Teşkilatı toplu olarak istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.