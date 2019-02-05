"Irak, başka ülkeye saldırı yeri olamaz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi Komutanlarından ve meclisteki Bina Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, ülke topraklarının başka ülkeye saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Amiri, Bağdat'ta Bina, Reform ve İmar Koalisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülke olarak ABD'nin askeri varlığı başta olmak üzere aşmamız gereken zorluklar var." dedi.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığına izin vermeyeceklerini ifade eden Amiri, "Irak, Suudi Arabistan dahil başka hiçbir ülkeye karşı saldırı yeri olamaz. Anayasa, yabancı askeri varlığı reddediyor." şeklinde konuştu.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de, "Meclis olarak yabancı güçlerin Irak'tan çıkarılması için 55 milletvekilinin imzalı talebini aldık." diyerek, "Bunu Mart ayında başlayacak oturumlarda ele alacağız ancak önce Irak'ın istikrara kavuşmasını beklemeliyiz. Daha sonra yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını konuşalım." şeklinde konuşmuştu.

Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi ise ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için meclisten yasa çıkaracaklarını açıklamıştı.