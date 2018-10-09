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Irak, Batman'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:17 | Son Güncelleme

Irak, Batman'daki terör saldırısını kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak, Batman'da 8 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı, Batman kırsalında birçok askerin ölümü ve yaralanmasına neden olan, Türk ordusuna ait bir araca karşı düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Irak'ın, gerekçesi ne olursa olsun terör ve şiddete karşı durduğunu vurgulayan Mahcub, güvenlik ve istikrarın korunmasında komşu ülke Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

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Batman ırak kınama terör saldırısı

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