Irak bayraklarından yılbaşı ağacı

Irak’ın meşhur Tahrir Meydanı’nda, protestocular yeni yılı Irak bayraklarıyla kaplanan yılbaşı ağacıyla karşılıyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan meşhur Tahrir Meydanı, günlerdir ev sahipliği yaptığı eylemlerin yerine bu kez renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi meydanda toplanan yüzlerce kişi, Irak bayraklarıyla yılbaşı ağacı hazırladı. Göstericiler, bayraklardan bir araç hazırlayarak, bunun vatanlarına olan sevgi ve fedakarlıkların bir sembolü olduğuna vurgu yaptı.

