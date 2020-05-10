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Irak, bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2020 21:41 | Son Güncelleme

Irak’ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak, bayramda kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etti

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

ÜLKE GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Irak’ta koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulan Irak Yüksek Milli Sağlık Komisyonunun salgın hakkındaki gelişmeleri ele almak için Başbakan Mustafa el-Kazimi liderliğinde toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Komisyon, bayramda ülke genelinde kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Irak’ta 17 Mart’tan bu yana kısmi ve kapsamlı sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 2 bin 767’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 109’a ulaştı. Hastanelerde 924 kişi gözetim altında tutulurken, bin 734 kişi ise virüsü yenerek, taburcu edildi.

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