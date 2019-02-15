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Irak Büyükelçisi, GSO'da sanayiciler ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:43 | Son Güncelleme

IRAK Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO)'nda sanayiciler ile bir araya geldi.

IRAK Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO)'nda sanayiciler ile bir araya geldi.
Toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve iş insanları katıldı.
İhracatla ilgili değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, Irak'la geçmişten gelen dostluk ve ticari ilişkilerin olduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, "Türkiye ile Irak arasında geçmişten günümüze çok köklü bir ticari bağımız var. İki ülke arasında ticari ve sosyal ilişkiler çok güçlü bu ilişkileri geliştirerek daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak ikili ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Gerçekleştireceğimiz bu toplantıda önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Gaziantep olarak 2018 yılında 7 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Türkiye'den 2018 yılında Irak'a 8 buçuk milyon dolar ihracat yapılırken bunun 1.4 milyar dolarını Gaziantep tek başına gerçekleştirmiştir. Şuanda İstanbul'dan sonda en çok ihracat yapan 2'inci il konumundayız. Bu toplantıyla birlikte ihracatlarımızı yeniden arttırıp bu rakamları daha da yukarılara çıkartacağız" dedi.
Ticarette eskiye göre gerileme gözükse de yeniden yükselmesi için çalışmalar yapılacağını ifade eden Irak Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb ise, " İki ülke ticaretinde eskiye göre gerileme gözükse de önümüzdeki süreçte ihracatı yükseltmek için çalışmalar yapacağız. Irak ve Türkiye'nin tarihi kardeşlik bağları var. İki bölge için de istikrarın devam etmesi çok önemli, bu istikrar için güvenliği şekilde hareket ediyoruz" diye konuştu.

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