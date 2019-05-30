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"Irak çevresindeki ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 01:47 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini açıkladı

BAĞDAT/DOHA (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin kendi muhitindeki İslam ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını belirtti.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Abdulmehdi'yi Doha'daki emirlik divanında kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomi ve yatırım alanındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile iki ülkenin bölgesel krizlerin çözümündeki rolü gibi meseleler ele alındı.

Abdulmehdi görüşmede, ülkesinin çevresindeki Arap ve Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya ve bölgedeki tarihi rolünü yeniden kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Irak halkının uzun yıllar, eski rejimin ülkeyi sürüklediği savaşların sıkıntısını çektiğini kaydeden Abdulmehdi, bu savaşların etkilerinin halen devam ettiğini, Kuveyt'e hala borç ödediklerini aktardı.

Katar'ın zor şartlar karşısındaki aklı selim tutumundan övgüyle söz eden Abdulmehdi, Katar ile çeşitli alanlarda özellikle de ekonomi, inşaat, yatırım ve hizmet alanlarında iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim ise Irak heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin ülkesi için çok önemli olduğunu, Irak'ın Arap ve İslam dünyasında özel bir yeri olduğunu belirtti.

Irak'ın, DEAŞ'la mücadele olmak üzere içinden geçtiği zor şartlar ve yaşadığı savaşlardan gördüğü zararın farkında olduklarını kaydeden Şeyh Temim, Irak ile ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

Görüşmenin akabinde taraflar, yüksek öğretim ve bilimsel araştırma alanında, kültürel, bilimsel ve eğitimsel iş birliği mutabakatının ikinci uygulama planını imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi ırak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani

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