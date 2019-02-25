Irak Cumhurbaşkanı: '13 Fransız Cihatçıyı Irak'ta Yargılayacağız'

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye’den Irak’a götürülen 13 şüpheli Fransız militan dahil Irak’a karşı suç işleyen tüm IŞİD militanlarının mahkeme önüne çıkarılacağını söyledi.
İki günlük Fransa ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Salih, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince tutuklanan Fransız vatandaşlarının Suriye’den Irak’a teslim edildiğini belirtti. Salih, bu 13 kişinin Irak yasalarına göre yargılanacağını ifade etti.
Salih, “Irak’a, Irak tesislerine ve Iraklı personele karşı suç işlemekle suçlanan her kim varsa onların kesinlikle peşindeyiz. Tabii ki onları yargılamak istiyoruz” diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Salih’le ortak basın toplantısında, söz konusu Fransız vatandaşlarının kimliğini açıklamayacağını ve davaları hakkında yorum yapmayacağını kaydetti. Macron, şüpheli militanların Irak’ta adalet önüne çıkarılmasının gerekip gerekmediği kararını Bağdat’ın vereceğini söyledi.
Bir istihbarat yetkilisi, Irak hükümetinin bir ay önce Suriye’den getirilen 13 Fransız IŞİD militanını gözaltında tuttuğunu bildirdi. Iraklı bir güvenlik yetkilisi de bu bilgiyi doğruladı ve militanların Irak içerisinde işlenen suçlardan yargılanacağını belirtti.
Fransız vatandaşlarının kimlikleri hakkında ayrıntı verilmedi.
ABD, ülkelere kendi vatandaşlarını geri alıp yargılamaları çağrısında bulunmuştu. Fransız Dışişleri Bakanlığı’na göre, Fransa’nın resmi duruşu, Fransız “terörist” savaşçıların “suçlarını nerede işledilerse orada yargılanmaları gerektiği” yönünde.
Suriye’de yakalanan ve bu ülkede tutuklu bulunan yabancı savaşçıların durumu, vatandaşı oldukları ülkeler açısından ciddi çıkmaz oluşturuyor. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, ülkenin kuzeyinde idaresi altındaki cezaevlerinde çoğu Iraklı ve Avrupalı 900’ün üzerinde yabancı savaşçıyı gözaltında tutuyor.
Irak hükümetinin açıklamasına göre, 280 civarında Iraklı IŞİD militanı geçen hafta iki kısım halinde SDG tarafından Irak’a teslim edildi. Toplam Iraklı sayısının 500’ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Ayrıca geçen hafta bir Fransız diplomatik yetkilisi ve bir SDG yetkilisi, Avrupa’da en çok aranan IŞİD üyelerinden Fransız Fabien Clain’in Suriye’de bir hava operasyonunda öldürüldüğü yönündeki haberleri doğrulatmaya çalıştıklarını söylemişti.
Macron, IŞİD’den geri alınan bölgelerin yeniden inşası, güvenlik ve istikrarı sağlama gibi zorluklarla karşı karşıya olan Irak’a desteklerinin süreceğini vurguladı.
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