Irak Cumhurbaşkanı: '13 Fransız Cihatçıyı Irak'ta Yargılayacağız'

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye’den Irak’a götürülen 13 şüpheli Fransız militan dahil Irak’a karşı suç işleyen tüm IŞİD militanlarının mahkeme önüne çıkarılacağını söyledi.

İki günlük Fransa ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Salih, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince tutuklanan Fransız vatandaşlarının Suriye’den Irak’a teslim edildiğini belirtti. Salih, bu 13 kişinin Irak yasalarına göre yargılanacağını ifade etti.

Salih, “Irak’a, Irak tesislerine ve Iraklı personele karşı suç işlemekle suçlanan her kim varsa onların kesinlikle peşindeyiz. Tabii ki onları yargılamak istiyoruz” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Salih’le ortak basın toplantısında, söz konusu Fransız vatandaşlarının kimliğini açıklamayacağını ve davaları hakkında yorum yapmayacağını kaydetti. Macron, şüpheli militanların Irak’ta adalet önüne çıkarılmasının gerekip gerekmediği kararını Bağdat’ın vereceğini söyledi.

Bir istihbarat yetkilisi, Irak hükümetinin bir ay önce Suriye’den getirilen 13 Fransız IŞİD militanını gözaltında tuttuğunu bildirdi. Iraklı bir güvenlik yetkilisi de bu bilgiyi doğruladı ve militanların Irak içerisinde işlenen suçlardan yargılanacağını belirtti.