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Irak Cumhurbaşkanı, 600'den fazla göstericinin öldüğünü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 01:02 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı, 600'den fazla göstericinin öldüğünü açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkede 3 aydan fazladır devam eden eylemlerde "kanun tanımaz kişilerin" gerçekleştirdiği şiddet eylemleri nedeniyle 600'den fazla göstericinin öldüğünü bildirdi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Salih, Iraklı gençlerin daha iyi bir hayat, daha fazla iş imkanı, hizmet sektörünün iyileştirilmesi ve uzun süredir ülkeyi felce uğratan yolsuzluğun sona ermesi için gösteri düzenlediğini ifade etti.

Salih, "Kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı gösterici hayatını kaybetti." dedi.

Göstericilerin, kolektif kimliklerini yansıtan, kaybettikleri onurlarını yeniden kazandıracak demokratik bir siyasi yönetim ile özgür ve şeffaf bir seçim istediklerini kaydeden Salih, erken seçimin halk gösterilerini sona erdirmek için yeterli olduğunu söyledi.

Salih, ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik ve Irak'ın bu iki ülke arasında bir çatışma sahasına dönüşmesi hakkında ise "herkesle iyi ilişkiler kurmaya çalıştıklarını, seçenekleri arasında olmayan çatışmalara sürüklenmenin kendilerine bir menfaat sağlamayacağını" söyledi.

Hiçbir ülkenin, Irak'a, kimlerle ve nasıl ilişki kurması gerektiğini dikte etmemesi gerektiğinin altını çizen Salih, izlenen politikaların, ekonomik ve diplomatik bağların, başkalarının değil ulusal çıkarlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Irak Meclisi'nin ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi konusundaki çağrısının belirsizlik ya da düşmanlık işareti olmadığını, birçok Iraklının ülkelerinin egemenliğinin ihlali olarak gördükleri şeye bir tepki olduğunu kaydeden Salih, bu meselenin diyalogla çözüme kavuşturulacağını belirtti.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet halen kurulamadı.

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Davos ırak salih

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