Irak Cumhurbaşkanı: ‘ABD Elçiliği’ne Girilmesi Girişimi Uluslararası Anlaşmaların İhlali’

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde yaşanan protesto ve olayların ardından Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’ten açıklama geldi. Salih, “Büyükelçiliğe girilmesi girişimi Irak hükümeti için bağlayıcı olan uluslararası anlaşmaların ihlalidir” dedi.

Amerika’nın Bağdat Büyükelçiliği önünde protestocuların elçilik binasını çevreleyen duvarı aşmaya çalışmış, ABD askerleri protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Irak’ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Berham Salih, protestocuların ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binasına girmesi girişimini Irak hükümeti için bağlayıcı olan uluslararası protokol ve anlaşmaları ihlal ettiğini” ifade etti.

Iraklı lider “Barışçıl protesto anayasa tarafından korunan ve onun güvencesi altında bulunan bir haktır. Ancak yabancı diplomatik misyonların hedef alınması Irak’ın çıkarlarına ve uluslararası itibarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı tüm Iraklı güvenlik güçlerine bütün diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması, protestoculara da ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu alanı terk etmeleri çağrısında bulundu.