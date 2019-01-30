Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Türkiye’ye geliyor

Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih, 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Salih’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülüyor. Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları da değerlendirilecek. Ayrıca ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

