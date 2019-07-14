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Irak Cumhurbaşkanı görevine yeniden başlayan Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Geçen cuma günü görevine yeniden başlayan Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi ile bir araya gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, diplomatik misyonların görevlerini yapabilmeleri için güvenli ortamın sağlanacağını ifade etti

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkesine çağrıldıktan sonra geçen cuma günü görevine yeniden başlayan Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi Salah el-Maliki'yle görüştü.

Cumhurbaşkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, 27 Haziran'da Iraklı bazı göstericilerin Bahreyn Büyükelçiliğini basması üzerine ülkesine çağrılan ve iki hafta sonra görevine yeniden başlayan Büyükelçi Maliki ile başkent Bağdat'taki konutunda bir araya geldi.

Maliki ile görüşmesinde Salih, Irak hükümetinin ülkedeki diplomatik misyonlarla büyükelçilik binalarının korunması esasına bağlı kalacağını ve görevlerini yerine getirebilmeleri için güvenli ortamın oluşturulacağını belirtti.

Öte yandan Maliki de ülkesinin Irak'ın birliği ve egemenliğine destek verdiğini, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini arzuladığını aktardı.

- Büyükelçi geçen cuma görevine yeniden başladı

Irak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, 27 Haziran'da Bahreyn'in Bağdat’taki büyükelçilik binasının göstericilerin baskınına uğraması nedeniyle yaşanan gerginliğin "sona erdiği" ve Bahreyn Büyükelçisi Salah el-Maliki'nin geçen cuma günü görevine yeniden başladığı belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, 27 Haziran'da Bağdat'taki büyükelçiliğinin göstericilerin baskınına uğramasının ardından büyükelçisini geri çağırmıştı.

Bağdat'ta, 27 Haziran'da "Manama Çalıştayı'nı" protesto eden göstericiler, Bahreyn Büyükelçiliğine girerek binaya Filistin bayrağı asmıştı.

ABD ve Bahreyn'in iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Manama'da Filistinlilerin boykot ettiği bir çalıştay düzenlenmişti.

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Bahreyn Berhem Salih cumhurbaşkanı

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