Irak Cumhurbaşkanı Masum, McGurk ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk Irak'ta son siyasi gelişmeleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Masum başkent Bağdat'ta McGurk ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak başta olmak üzere bölgenin siyasi ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Masum, meclisteki ilk oturumun 3 Eylül'de yapılması konusunda kararlığını belirterek, yeni kurulacak hükümet için taraflar arasındaki görüşmelerin Irak halkının taleplerini yerine getirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

McGurk, ülkesinin, Irak halkının iradesine saygı duyduğunu dile getirerek, ABD'nin stratejik ortaklık çerçevesinde tüm alanlarda Irak'a yardımlarına devam edeceğini belirtti.

Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söylemişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, yeni koalisyon hükümetinin kurulması için ilk meclis oturumunun 3 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi.

