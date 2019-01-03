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Irak Cumhurbaşkanı Salih Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Anıtkabir'i ziyaret etti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Salih, daha sonra Anıtkabir'e geçti.

Cumhurbaşkanı Salih’e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Salih, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Salih, deftere şunları yazdı:

"Kardeş Türkiye ve Türk halkı için başarı, selamet ve kalkınma temenni ediyorum. Ortak tarihimiz ve çıkarlarımız, ülkelerimizin istikrarı, güvenliği, kalkınması ve refahı için çalışmamızı gerektiriyor."

- Salih ilk kez Türkiye'ye geldi

Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de göreve geldikten bu yana ilk defa Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Salih ve beraberindeki heyet sabah 10.30'da Ankara'ya geldi. Havalimanından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Salih'in akşam saatlerinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek.

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Anıtkabir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih

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