Irak Cumhurbaşkanı Salih, Beştepe’de (2)

ORTAK BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıktan sonra ortak basın açıklaması yaptı. Yeni göreve başlayan Irak Hükümeti'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarının kaldığı yerden devam ettirileceğini bildirdi.

'IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ IRAK SİYASETİMİZİN TEMELİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın DEAŞ’la mücadeleden galip çıktığına ancak bedelinin ağır ödendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan etiler ve binlerce Iraklı kardeşimiz de bu esnada maalesef şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesine Irak’a güçlü bir destek vermiştir. Bu vesileyle DEAŞ’la mücadelede şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Türkiye Irak’ın istikrar çabalarına her türlü katkıya hazırdır. Bu gerek altyapı, gerek üstyapı bütün bu süreç içerisinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil, her alanda her desteği vermeye hazırız. Yeni hükümetin kapsayıcı politikalarla Tüm Irak halkının refah ve esenliğini sağlaması en büyük temennimizdir. Kıymetli kardeşim Salih’in çabalarıyla bu konuda da başarı sağlanacağına inanıyorum. Irak’taki seçimler ve hükümet kurma süreci nedeniyle geçtiğimiz yıl Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını yapamadık. Konseyin dördüncü toplantısını bu yıl gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz."