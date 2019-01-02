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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Erdoğan ile önemli konuları konuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in resmi davet üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın Ankara'da bir araya geleceğini, sınır güvenliği ve Suriye meselesi gibi önemli konuların ele alınacağını söyledi

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in resmi davet üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın Ankara'da bir araya geleceğini açıkladı.

Hakim, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Salih ve ona eşlik edecek üst düzey heyetin yarın Ankara'ya gelerek Erdoğan ile görüşeceğini, düzenlenecek toplantıda bir dizi konunun ele alınacağını ifade etti.

Ankara ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli olduğuna dikkati çeken Hakim, "Sınır (Irak-Türkiye) güvenliği, Suriye konusu, yatırım ve ikili ilişkiler gibi önemli meseleler ele alınacak." bilgisini verdi.

Hakim, kendisinin de Ankara'da meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de göreve geldiğinden bu yana ilk defa Ankara'yı ziyaret edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

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Bağdat Berhem Salih ırak

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