Irak Cumhurbaşkanı Salih İran lideri Hamaney ile bir araya geldi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.

İran lideri Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı görüşmede Salih ile Hamaney, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle Salih'i tebrik eden Hamaney, İran ile Irak'ın ilişkilerinin en somut göstergesinin Erbain törenleri olduğuna dikkati çekerek, Bağdat yönetiminin İranlı ziyaretçilere gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

Hamaney, Irak'taki sorunları çözmenin ve komplolara karşı koyabilmenin yolunun ülkenin ulusal birliğini korumaktan geçtiğini belirterek, "Gerçek dostu ve düşmanı iyi tanımalı. Küstah düşmana karşı durulmalı. Gençlerin gücüne güvenmeli ve merciler ile ilişkiler kuvvetlendirilmeli." dedi.

Irak halkının baskı döneminden sonra ülkesinin sahibi olduğunu ifade eden Hamaney, "Irak milleti, şimdi bağımsız. Seçme ve seçilme hakkına sahip. Bu ülkenin hayrını istemeyen bazı devletler, Irak halkının bu zaferin kazanımlarından yararlanmaması için plan peşindeler. Bunlar, Irak ve bölgenin huzur yüzü görmesini istemiyor. Bu komplolara karşı koymanın tek yolu Arap, Kürt, Sünni ve Şiiler arasındaki birliğin korunmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.