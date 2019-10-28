HABER

Irak: Savaş herkes için bir felaket olur

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD ile İran arasında olası bir savaşın bölgede herkes için felakete yol açacağını söyledi.Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD televizyon kanalına yaptığı açıklamada ülkesi ile ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Irak: Savaş herkes için bir felaket olur

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD ile İran arasında olası bir savaşın bölgede herkes için felakete yol açacağını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD televizyon kanalına yaptığı açıklamada ülkesi ile ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. ABD ile İran arasında olası bir savaşın çıkması konusunda uyarıda bulunan Irak Cumhurbaşkanı Salih, “Bölgede ve herkese felakete yol açar” dedi.

Ülkesinin topraklarını başka bir ülkeye saldırmak için kullanılmamasına izin verilmeyeceğini yenileyen Salih, ABD’nin önemli ve stratejik bir müttefik olduğunu ve böyle kalmasını istediğini belirterek, “Irak’ın artık ABD’ye bir müttefik olarak güvenmesi konusunda şüphesi var. Belki ilişkilerini Rusya ve İran olmak üzere başka ülkelerle yeniden gözden geçirebilir” dedi.

Ülkesini ABD ile olan 16 yılık ilişkisine değer verdiğine dikkat çeken Salih, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasının işleri zorlaştırdığını ve ABD’nin bölgeden çekilme ihtimalinin uzak görmediğini kaydederek, “Biz ABD veya Rusya’ya bizim için bir şey yapmayacaksınız karşı tarafa geçeceğiz diyenlerden değiliz, ancak önceliğimizi düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklamaAltun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama
MHP'den af açıklaması! Sayı vererek açıkladılar!MHP'den af açıklaması! Sayı vererek açıkladılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN ABD savaş

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi!

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer havadan görüntülendi!

AB'den önemli Brexit kararı

AB'den önemli Brexit kararı

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Ölü sayısı her an artıyor!

Ölü sayısı her an artıyor!

Dünyanın gündemine oturan operasyonda perde arkası!

Dünyanın gündemine oturan operasyonda perde arkası!

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.