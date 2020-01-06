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  4. Irak Cumhurbaşkanı Salih, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede bölge ve dünya barışının korunması gerektiğini vurguladı.Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bölgedeki siyasi gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmede bölge ve dünya barışının korunması gerektiğini vurguladı.
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bölgedeki siyasi gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Irak Cumhurbaşkanı Salih’in, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehit Hacı Kasım, Irak’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı cihadında etkin rol oynamıştır" ifadeleri kullanıldı. İki liderin iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Salih, bölgenin istikrarını korumak ve krizi atlatmak için bu kritik aşamada aklıselim ve kontrollü olmaya davet etti" denildi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de Irak Cumhurbaşkanı Salih’e teşekkürlerini sunduğu belirtilirken, "Ruhani, bölge ve dünya barışının korunması, iki ülke halklarının çıkarı uğrunda ülkesinin ikili ilişkilere özen göstermekte olduğunu vurguladı" ifadelerine yer verildi.

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