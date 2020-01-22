Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Trump, "yabancı güçlerin varlığını" görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump ile yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve bunun azaltılması konusunu görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih ve Trump İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir araya geldi.

Salih ile Trump, Irak ve bölgenin istikrarı için çabaların yoğunlaştırılmasının yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasını ele aldı. İki lider ayrıca, "Irak'ın çekişme sahası olmaması" konusunu değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca yabancı güçlerin Irak'taki varlığı ve bunların azaltılması meselesiyle, "Irak halkının, ulusal egemenliğin korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması"nı içeren talepleri de masaya yatırıldı.

