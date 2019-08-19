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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ABD ve İran'a "gerginliği azaltma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 02:10 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ABD ve İran'a "gerginliği azaltma" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD ve İran'a "gerginliği azaltması" çağrısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, önce İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'yi ardından ABD Büyükelçisi Matthew Tueller ve beraberindeki heyeti Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Salih ile Mescidi'nin görüşmesinde, Irak ile İran arasındaki ilişkinin ve iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusu ele alındı.

Son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile ABD Büyükelçisi Tueller'in görüşmesinde ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih İRAN

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