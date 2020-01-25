HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 20:47 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten bölgesel gerilimin Libya'ya kayabileceği uyarısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki gerilimin Libya'ya kayma riski taşıdığını söyledi.

Resmi ziyaretler için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Salih, bugünkü temasları kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Salih, Mattarella ile görüşmesinde, Irak'ın bağımsızlığı ve egemenliğinin herkesi önceliği olması gerektiğini dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran ve ABD arasında artan tansiyonun ve bölgesel çatışmanın Libya'ya kadar uzanma riski taşıdığına dikkati çekerek, gerilimlerin, terörle mücadeleyi arka plana atma ve DEAŞ'ın Libya'ya kaymasına neden olabileceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Mattarella da İtalya ve Irak arasındaki iş birliğinin artmasını umduğunu belirtti.

Bu arada, gelecek aylarda Roma'da, DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı yapılmasının planlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile sabah saatlerindeki görüşmesine ilişkin Vatikan'dan yapılan açıklamada da iki liderin, Irak ve bölgedeki gelişmeleri ve insani krizleri ele aldığı aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildiAdıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi
Doğanyol'a yardım için Kahramanmaraş, görevlendirildiDoğanyol'a yardım için Kahramanmaraş, görevlendirildi
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih İtalya İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan "deprem saati" açıklaması!

Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

Konya'da 'coronavirüs' alarmı! Karantinaya alındı

'Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı! 17 saat sonra hayata böyle tutundu

'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu!

Elazığ'da 23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Mehmetçik seferber oldu! Deprem bölgesinde tam 8 TIR malzeme taşıdılar

Mehmetçik seferber oldu! Tam 8 TIR malzeme taşıdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.