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  4. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "dış müdahaleye karşıyız" açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "dış müdahaleye karşıyız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "dış müdahaleye karşıyız" açıklaması

ERBİL (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, halihazırda yeni bir başbakan adayı olmaması nedeniyle siyasi krizin yaşandığı Irak'ın işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Naofumi Hashimoto'yu başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke arasında dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Irak'ın yeniden imarı konusunda Japonya'nın tecrübelerinden yararlanılabileceği kaydedildi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, görüşmede, ülkesinde yaşanan son gelişmelere de değindi.

Halkın iradesine saygı duyularak reformların gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Salih, "Ülkenin işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye de karşıyız." dedi.

Yaklaşık bir aydır hükümet krizinin yaşandığı Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih, 26 Aralık'ta İran'a yakın Bina Koalisyonunun adayı Esad İdani'yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu bildirmişti.

Bu açıklamanın ardından Salih, Bağdat'ı terk edip memleketi Süleymaniye kentine gitmiş ve dün akşam da başkente geri dönmüştü. Sergilediği tutum dolayısıyla göstericilerin de desteğini alan Salih'in resimleri, gösteri meydanlarına asılmıştı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı ırak salih siyasi kriz

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