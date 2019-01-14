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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "İran ile ilişkileri güçlendirme" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 23:42 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "İran ile ilişkileri güçlendirme" vurgusu

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Bağdat'ta Selam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Salih, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu ifade etti.

Bölgedeki sorunlara dikkati çeken Salih, "Bölgenin ekonomi ve ticari olarak canlandırılması ve halkların huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerekir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de ülkesinin Irak ile iş birliğinin daha fazla geliştirilmesi arzusunda olduğunu belirterek, İran'ın tüm alanlarda Irak hükümeti ve halkını desteklediğini kaydetti.

Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında dün vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya gelmişti. Süleymaniye ve Kerbela'da yapılacak ekonomi konferanslarına katılacak olan Zarif'in Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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Bağdat Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

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