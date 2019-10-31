Irak Cumhurbaşkanı Salih’ten Protestoculara Destek

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestolar sonrasında yeni bir seçim yasasının hazırlanması çağrısı yaptı. Salih yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından erken seçime gidileceği sözünü verdi.

Ekim ayının başından bu yana başkent Bağdat’ta devam eden ve iki kez büyük kitlelerin katıldığı gösterilerde halk, ülkedeki yolsuzlukları, ekonomik sıkıntıları ve kamu hizmetlerindeki aksaklıkları protesto ederek Başbakan Adil Abdülmehdi liderliğindeki hükümetin istifasını talep istiyor.

Perşembe günü canlı yayında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Salih, protestocuların taleplerini desteklediğini belirtti ve Başbakan Abdülmehdi’nin istifaya hazır olduğunu kaydetti. Ancak istifa için önce siyasi liderlerin başbakanın yerine geçecek kişi üzerinde görüş birliği sağlamasının şart olduğunu söyledi.

Çoğunlukla Şii nüfusun yoğun olduğu bölgelerde düzenlenen protestolara onbinlerce kişi katılıyor. Bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların da çıktığı protesto eylemlerinde en az 250 kişi öldü.

Bu kitlesel eylemler, iki yıl önce IŞİD’e karşı zafer ilan eden hükümetin o dönemden bu yana karşılaştığı en büyük muhalif hareket olarak değerlendiriliyor. Ülkenin etkili Şii popülist lideri Mukteda El Sadr da Başbakan Abdülmehdi’ye erken seçim çağrısı yapmıştı.

