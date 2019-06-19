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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Suriye krizi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Suriye krizi açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Suriye'de onurlu ve özgür bir yaşam temeli üzerinde siyasi bir çözümün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, başkent Bağdat'taki konutunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile bir araya geldi.

Görüşmede Rusya ile Irak arasındaki dostane ilişkilerin genişletilmesinin önemini vurgulayan Salih, her iki halka da fayda sağlayacak şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin ve enerji alanındaki iş birliğinin artırılmasından söz etti.

Suriye'nin içinde bulunduğu duruma da değinen Salih, Suriye halkı için onurlu ve özgür bir yaşam temeli üzerinde siyasi bir çözümün desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Putin'in selamlarını Salih'e ileten Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev de ülkesinin Irak'a desteğini ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi temennisini yineledi.

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Berhem Salih ırak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Al

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