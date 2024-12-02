HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı! Diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemek istemediği iddia edildi

Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı! Diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemek istemediği iddia edildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.12.2024 19:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Cumhurbaşkanı Sekreteri Sabah Omar İstanbul ziyareti sırasında bir restoranda yemek yedi. Omar'ın burada saatlerce yemek yediği ve diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemediği iddia edildi. Yaşananların ardından restoran çalışanı bir kişi Omar'ı takip etti ve çıkan arbedede Omar kafasından bıçakla yaralandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı! Diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemek istemediği iddia edildi

Irak Cumhurbaşkanı Sekreteri Sabah Omar 19 Kasım'da İstanbul'a geldi. Omar 21 Kasım günü akşam saatlerinde bir restorana giderek yemek yedi.

7574

DİPLOMATİK KİMLİĞİNİ KULLANIP HESAP ÖDEMEK İSTEMEDİ

Omar'ın burada saatlerce oturduğu ve yemeği bittikten sonra diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemediği iddia edildi.

425

TAKİP EDİP FIRSAT KOLLADI

Ekol TV'nin haberine göre restorandan çıkan Omar, yolda yürürken restoran çalışanı tarafından dakikalarca takip edildi. Omar'a saldırmak için fırsat kollayan çalışan daha sonra Omar'a arkasından saldırdı.

58995

BIÇAKLA KAFASINDAN YARALANDI

Omar kendisine saldıran çalışana karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı. Omar arbede sırasında başından bıçakla yaralandı. Çalışan olay yerine gelen şemsiyeli bir şahıs tarafından uzaklaştırılırken, Omar şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Sekreter İstanbul Irak saldırı
En Çok Okunan Haberler
'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!

Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Gereken tedbirleri alıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: 'Gereken tedbirleri alıyoruz'

Rus oyuncu yoga yaparken dalgaların arasında kayboldu

Rus oyuncu yoga yaparken dalgaların arasında kayboldu

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet!

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.