Irak Cumhurbaşkanı sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı! Diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemek istemediği iddia edildi

Irak Cumhurbaşkanı Sekreteri Sabah Omar 19 Kasım'da İstanbul'a geldi. Omar 21 Kasım günü akşam saatlerinde bir restorana giderek yemek yedi.

DİPLOMATİK KİMLİĞİNİ KULLANIP HESAP ÖDEMEK İSTEMEDİ

Omar'ın burada saatlerce oturduğu ve yemeği bittikten sonra diplomatik kimliğini kullanarak hesap ödemediği iddia edildi.

TAKİP EDİP FIRSAT KOLLADI

Ekol TV'nin haberine göre restorandan çıkan Omar, yolda yürürken restoran çalışanı tarafından dakikalarca takip edildi. Omar'a saldırmak için fırsat kollayan çalışan daha sonra Omar'a arkasından saldırdı.

BIÇAKLA KAFASINDAN YARALANDI

Omar kendisine saldıran çalışana karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı. Omar arbede sırasında başından bıçakla yaralandı. Çalışan olay yerine gelen şemsiyeli bir şahıs tarafından uzaklaştırılırken, Omar şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.