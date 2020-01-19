Irak Cumhurbaşkanı ve ABD Dışişleri Bakanı "DEAŞ ile mücadeleyi" görüştü

İSTANBUL (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede dayanışmanın güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Salih, kendisini telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşme yaptı.

Güvenlik ve siyaset alanında bölgede yaşanan son gelişmeler ile Irak'ın egemenliğinin korunması ve bağımsız ulusal kararlarına saygı duyulması konularını ele alan ikili, dünyanın ve bölgenin istikrar ile güvenliği üzerinde tehdit oluşturan terör örgütü DEAŞ ile mücadele, örgütün yeniden yapılanmasının önüne geçmek için ortak dayanışma ve iş birliği meselelerini masaya yatırdı.

Öte yandan ABD'li Bakan Pompeo da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salih ile görüşmesinde, DEAŞ ile mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinin önemli rolüne değindiğini aktardı.

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı almıştı.