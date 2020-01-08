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  4. Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı, İran’ın saldırısını kınadı

Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı, İran’ın saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı, İran’ın saldırısını kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın ABD askeri üslerine yönelik saldırısını kınayarak, "ülkesinin, savaş alanına çevrilmesini istemediklerini" söyledi.

Salih, İran’ın Irak’taki ABD hedeflerine saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Bölgede yaşanan tehlikeli gelişmeleri kaygıyla izliyoruz.” değerlendirmesinde bulunan Salih, “Irak topraklarındaki askeri mevzileri hedef alan İran saldırısını kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Salih, saldırıların Irak’ın egemenliğine yönelik ihlal olduğunun altını çizerek, "çekişmeli tarafların ülkesini savaş alanına çevirmesini kabul etmediklerini" vurguladı.

Koalisyon güçlerinin Irak’ta hükümetle yapılan anlaşmalar çerçevesinde varlık gösterdiğine dikkati çeken Salih, şöyle devam etti:

“Koalisyon güçlerinin Irak’taki varlığı, Irak’ın iç meselesidir ve Irak hükümeti ile meclisini ilgilendirir. Herkesi, sağduyulu davranmaya ve diyaloğa önem vermeye davet ediyoruz. Ülkeyi, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden açık bir savaşa sürüklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

- Meclis Başkanı da kınadı

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de bir yazılı açıklama yaparak, hükümeti, ülke egemenliğinin korunması ve çatışmalardan uzak durulması için göreve çağırdı.

Halbusi, “İran’ın saldırısını kınarken, tarafların Irak’ı çekişme alanı haline getirmesini reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.

- İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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