Irak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı, İran’ın saldırısını kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın ABD askeri üslerine yönelik saldırısını kınayarak, "ülkesinin, savaş alanına çevrilmesini istemediklerini" söyledi.

Salih, İran’ın Irak’taki ABD hedeflerine saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Bölgede yaşanan tehlikeli gelişmeleri kaygıyla izliyoruz.” değerlendirmesinde bulunan Salih, “Irak topraklarındaki askeri mevzileri hedef alan İran saldırısını kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Salih, saldırıların Irak’ın egemenliğine yönelik ihlal olduğunun altını çizerek, "çekişmeli tarafların ülkesini savaş alanına çevirmesini kabul etmediklerini" vurguladı.

Koalisyon güçlerinin Irak’ta hükümetle yapılan anlaşmalar çerçevesinde varlık gösterdiğine dikkati çeken Salih, şöyle devam etti:

“Koalisyon güçlerinin Irak’taki varlığı, Irak’ın iç meselesidir ve Irak hükümeti ile meclisini ilgilendirir. Herkesi, sağduyulu davranmaya ve diyaloğa önem vermeye davet ediyoruz. Ülkeyi, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden açık bir savaşa sürüklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”