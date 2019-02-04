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Irak Cumhurbaşkanı yeni bütçeyi onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 21:16 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı yeni bütçeyi onayladı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 milyar dolar açığı bulunan 2019 bütçesini onayladı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Berhem Salih'in, 2019 bütçesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih'in "onaylanan bütçeyle vatandaşlara temel hizmetlerin sunulması ve ülkenin yeniden imarı ve kalkınmasına başlanacağını vurguladığı" kaydedildi.

Irak Meclisi'nden, 24 Ocak'ta geçen yaklaşık 88,5 milyar dolarlık 2019 bütçesinde 23 milyar dolar açık bulunuyor.

Bu yılki bütçede 1 varil petrol 56 dolardan hesaplandı. Irak, halihazırda petrolün varilini 43 dolardan ihraç ediyor. Bu durumun, ciddi bütçe açığına yola açabileceği belirtiliyor.

Irak'ın geçen yılki 77,5 milyar dolarlık bütçesindeki açık yaklaşık 11 milyar dolardı.

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Anahtar Kelimeler:
Bütçe ırak

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