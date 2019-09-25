HABER

Irak Cumhurbaşkanı'ndan egemenlik vurgusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 02:17 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: - "Topraklarını ve egemenliğini korumaktan sorumlu olan Irak'ın kendisidir"

IRAK (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülke topraklarının ve egemenliğinin korunmasından sorumlu olanın yine Irak olduğunu söyledi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Salih, "Topraklarını ve egemenliğini korumaktan sorumlu olan Irak'ın kendisidir." dedi.

Irak'ın teröre karşı büyük zaferler elde ettiğini dile getiren Salih, "Bizler şimdi yeniden imar üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmede Trump ise ülkesinin Irak'la uzun ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ'ı bitirmenin önemli bir iş olduğunun altını çizdi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.
Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump ırak Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi

En Çok Okunan Haberler

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

Bomba iddia! Onlar gitti yerine ünlü isim geliyor!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Ünlü anketçi Adil Gür’den çarpıcı seçim değerlendirmesi! ‘Üçüncü bir ittifak çıkabilir’

Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!

Meral Akşener'den '2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor

'İdlib'deki insani krizden en çok Türkiye etkilenecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de kritik açıklamalar

İYİ Partili Türkkan'dan 'IMF' açıklaması

İYİ Partili Türkkan'dan 'IMF' açıklaması

İYİ Parti'den IMF ile görüşme açıklaması

İYİ Parti'den IMF ile görüşme açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.