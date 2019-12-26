Irak Cumhurbaşkanı’ndan İstifa Sinyali

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Meclis’te İran destekli blokun adayı Esad İdani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı.

2003 sonrası yolsuzlukların gölgesinde süren siyasi sistemin sona erdirilmesi talebiyle 1 Ekim’den bu yana protestoların sürdüğü Irak’ta, meclisteki İran destekli blok Basra Valisi Esad El İdani’yi aday göstermişti. Ancak protestocular buna karşı çıkmıştı.

Üzerinde hükümeti kurma görevini Esad İdani'ye vermesi için haftalardır baskı olan Kürt Cumhurbaşkanı Berham Salih, baskıların devam etmesi halinde koltuğunu bırakmaya hazır olduğunun mesajını verdi.

Anayasa kendisine adayları reddetme yetkisi vermediğinden dolayı Meclis’e istifasını sunmaya hazır olduğunu söyleyen Salih, “Protestocuların kabul etmeyeceği birini aday göstereceğime istifa etmeyi tercih ederim” dedi.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre Salih Bağdat’tan ayrıldı ve Süleymaniye’deki evine gitti. Salih’in günün ilerleyen saatlerinde televizyondan bir açıklama yapması bekleniyor.