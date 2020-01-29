Irak Cumhurbaşkanı’ndan Partilere Üç Gün Süre

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, siyasi partilere yeni başbakan adayını belirlemeleri için 1 Şubat’a kadar süre verdi. Salih, Abdül Mehdi’nin yerine bir başbakan adayı gösteremezlerse, kendisinin geçici bir başbakan seçeceğini söyledi.

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başbakan Adil Abdül Mehdi Kasım ayında istifa etmiş ancak yerine biri seçilene kadar görevde kalacağını açıklamıştı. Irak’ta Ekim ayı başında başlayan ve gençlerin önderliğinde devam eden gösterilerde, Irak halkını yoksulluğa sürükleyen sistemin çöktüğü savunuluyor. Protestolarda bugüne kadar 450’den fazla kişi öldü.

Cumhurbaşkanı Berham Salih, Şii siyasetçilerin baskın olduğu meclise sokaktaki protestocuların da rıza gösterebileceği bir aday gösterme çağrısında bulundu. Salih aksi takdirde, anayasal inisiyatifi ve yetkilerini yerine getirerek hükümeti kurması için bağımsız bir isme teklif götüreceğini bildirdi. Mecliste İran’ın desteklediği “Bina” ve Iraklı dini lider Mukteda El Sadr desteğine sahip “Islah” koalisyonlarının kapalı kapılar ardında bir aday belirlemek için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan Iraklı protestocular sadece seçim yasası ve komisyonunun değişmesini değil, partilerden bağımsız bir başbakanın seçilmesini de öngören bir sistem değişikliği talep ediyor.

