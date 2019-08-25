İSTANBUL (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Haşdi Şabi üslerine yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, sorunların yasal çerçevede çözüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığına ait internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Salih başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda, Irak Meclisi'nde en büyük ikinci parti Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri, Eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki, eski Meclis Başkanı ve Milletvekili Selim el-Cuburi ile görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, Irak'ın farklı yetkilere sahip kurumlarının önemine değinen Salih, "Krizlerle, anayasa prensipleri ve yasal çerçeveye bağlı kalarak başa çıkılması gerektiği" vurgusu yaptı.

Salih, diğer ülkelerin Irak'ın çatışma sahasına dönüşeceğine ilişkin fikirlerine şiddetle karşı çıktığını belirterek ülkesinin, barış, gelişme, kalkınma ve bölgesel dayanışmanın sağlanması adına birlik ve beraberlik içinde çalışacağını aktardı.