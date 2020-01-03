HABER
  4. Irak Cumhurbaşkanı’ndan sükunet çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı’ndan sükunet çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ta İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada bütün tarafları sükunete çağırdı.Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelede önemli rol üstelenen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in şehadet haberlerini derin üzüntüyle aldık” denildi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ta İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesi ile ilgili yaptığı açıklamada bütün tarafları sükunete çağırdı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelede önemli rol üstelenen General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in şehadet haberlerini derin üzüntüyle aldık” denildi. Irak askeri müessesi mensuplarını hedef alan saldırıyı kınayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Akıl sahibi kimselerin akıl ve mantığın üstünlüğünü sağlamak için girişimleri bulunmadığı takdirde, bu saldırı hem Irak hem bölgeyi etkileyecek sonuçlar getirecek. Bu olağanüstü durumda, ülkenin çıkarını, egemenliğini ve güvenliğini korumak için hepimizin görevi saflarımızı birleştirip birliğimizi korumamız olacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
“Türkiye, Libya’ya destek vermezse hükümet devrilebilir”“Türkiye, Libya’ya destek vermezse hükümet devrilebilir”
Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'la ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Sülaymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ortadoğu' açıklaması

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Hami Aksoy: Kore’nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.