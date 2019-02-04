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Irak Cumhurbaşkanı’ndan Trump’a Yanıt

04.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki Amerikan askerlerinin İran’ı izlemek amacıyla orada bulunması için Bağdat’tan izin almadığını savundu

Irak Cumhurbaşkanı’ndan Trump’a Yanıt

Başkan Donald Trump hafta sonunda CBS televizyonuna verdiği röportajda Suriye’den çekilme planı konuşulurken Amerika’nın askerlerini Irak’ta tutmaya devam etmek istediğini ve amacının “İran’ı izlemek” olduğunu söylemişti. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’ten Trump’a yanıt geldi. Salih, Trump’ın Irak’taki Amerikan askerlerinin İran’ı izlemek amacıyla orada bulunması için Bağdat’tan izin almadığını savundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir forumda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’e Başkan Trump’ın CBS röportajındaki sözleri soruldu. Irak Cumhurbaşkanı Amerikan askerlerinin iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında ve terörle mücadele amacıyla Irak’ta bulunduğunu vurguladı.

Trump Amerika’nın İran’ı yakından takip edebilmek için Irak’taki varlığını sürdürmesi gerektiğini söylemiş, İran’ı asıl problem olarak nitelemişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih “Irak’a kendi sorunlarınızı yüklemeyin. Amerika önemli bir güç ancak burada kendi politika önceliklerini gözetmesin, burada biz yaşıyoruz” diye konuştu. Berham Salih, “İran’la ve diğer komşu ülkelerle iyi ilişkilerinin olması Irak’ın temel çıkarına” dedi.

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