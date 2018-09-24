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Irak Cumhurbaşkanlığına "Türkmen aday"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Irak’ta Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, Irak Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

KERKÜK (AA) - Irak’ta Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı.

Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak'ta 3.temel etnik unsur olan Türkmenler olarak, Cumhurbaşkanlığı görevine talibiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Beyatlı, yalnızca bir etnik veya mezhepsel grubun değil tüm Iraklıların cumhurbaşkanı olacağını savundu.

Türkmen siyasetçi, "Irak'ın toprak bütünlüğünü en çok savunan biz Türkmenler, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Artık parti, mezhep ve etnik kimlik anlamında taraf tutan bir cumhurbaşkanı istemiyoruz.'' ifadelerini kulandı.

Irak’ta Kürt kökenli bağımsız siyasetçi Sirve Abdulvahid de dün düzenlediği basın toplantısında "Bağımsız kadın siyasetçi olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Tüm Irak’ı temsil edeceğim." diyerek adaylığını açıklamıştı.

Ülkede cumhurbaşkanını belirleyen taraf konumundaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Berhem Salih’i Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise Salih’in tüm Kürtlerin adayı olmadığını, kendilerinin de Cumhurbaşkanı adayı sunacağını belirtmişti.

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