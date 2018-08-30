Irak, demir yolu projelerini hayata geçirmek istiyor

BAĞDAT (AA) - Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin başkenti ve güney vilayetlerinde üç ayrı demir yolu projesini hayata geçirmek için yabancı firmaların yatırımlarını beklediğini açıkladı.
Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Devlet Demiryolları Şirketi Sözcüsü Abdulsettar Muhsin, ülkenin orta ve güney vilayetlerinde 3 ayrı demir yolu ihalesi açmak istediklerini ve bunun için de yabancı firmaların yatırımlarını beklediklerini ifade etti.
Muhsin, 1'nci demir yolu projesini, güneydeki Basra vilayetinde yer alan Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı arasındaki 32 kilometrelik mesafede inşa etmek istediklerini söyledi.
Demiryolu şirket yetkilisi Muhsin, 2'nci projenin 70 kilometrelik Kerbela ve Necefi arasında, 3'üncü projenin ise başkent Bağdat'tan güney vilayetlerine giden hat üzerinde kurmak istediklerini aktardı.
Söz konusu projelerin ağırlıkta ülkenin orta ve güney kesimlerini demir yolu ile birbirine bağlamayı hedeflediklerini dile getiren Muhsin, projelerin hayata geçirilmesi için yabancı şirketlerden dönüş beklediklerini belirtti.
Irak'ta daha önce kullanılan Bağdat-Felluce ve Bağdat-Salahaddin demir yolu hattı, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışma sonucu atıl duruma düştü.
Ülkedeki demir yolu hattının altyapısı hem yetersiz hem de çok eski çünkü Irak son 40 yıldır çeşitli savaşlar, iç çatışma, ağır ambargo ve terör olaylarına sahne oldu.
Irak, ülkedeki demir yolu alanında gelişme elde etmesi için 2012 yılında Çinli bir firmayla yaptığı anlaşma sonucu toplamda 138 milyon dolar tutarında 12 adet hızlı trenin 11'ini teslim almıştı.
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