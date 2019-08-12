Irak Dışişleri Bakanı: ‘Batılı Güçlerin Varlığı Körfez’de Krizi Tetikliyor’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Körfez’deki gerginlikten Amerika’yı sorumlu göstermesinin ardından, bir suçlama mesajı da Irak’tan geldi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim, batılı ülkelerin bölgede askeri güçlerinin varlığının bölgede tansiyonu yükselttiğini savundu.

Hem Washington hem de Tahran’la iyi ilişkileri bulunan Irak’ın Dışişleri Bakanı El-Hekim, Pazartesi günü resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Körfez ülkeleri bir araya gelerek gemilerin güvenli geçişlerini birlikte sağlayabilir” dedi. “Irak, sükunetli bir şekilde, müzakereler yoluyla bölgemizdeki gerginliği azaltmayı amaçlıyor, bölgedeki Batılı güçlerin varlığı ise gerginliği artırıyor” ifadelerini kullandı.

Amerika’yla İran arasında Amerika’nın İran ile 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yönelik yaptırımları yürürlüğe koymasıyla büyüyen gerginlik, son dönemde dünyada petrol sevkiyatının üçte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’nda uluslararası tankerlerin geçişlerinin güvenliği konusunda yaşananlarla daha farklı bir boyuta ulaştı.