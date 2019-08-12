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Irak Dışişleri Bakanı: ‘Batılı Güçlerin Varlığı Körfez’de Krizi Tetikliyor’

12.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Körfez’deki gerginlikten Amerika’yı sorumlu göstermesinin ardından, bir suçlama mesajı da Irak’tan geldi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim, batılı ülkelerin bölgede askeri güçlerinin varlığının bölgede tansiyonu yükselttiğini savundu

Irak Dışişleri Bakanı: ‘Batılı Güçlerin Varlığı Körfez’de Krizi Tetikliyor’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Körfez’deki gerginlikten Amerika’yı sorumlu göstermesinin ardından, bir suçlama mesajı da Irak’tan geldi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim, batılı ülkelerin bölgede askeri güçlerinin varlığının bölgede tansiyonu yükselttiğini savundu.

Hem Washington hem de Tahran’la iyi ilişkileri bulunan Irak’ın Dışişleri Bakanı El-Hekim, Pazartesi günü resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Körfez ülkeleri bir araya gelerek gemilerin güvenli geçişlerini birlikte sağlayabilir” dedi. “Irak, sükunetli bir şekilde, müzakereler yoluyla bölgemizdeki gerginliği azaltmayı amaçlıyor, bölgedeki Batılı güçlerin varlığı ise gerginliği artırıyor” ifadelerini kullandı.

Amerika’yla İran arasında Amerika’nın İran ile 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yönelik yaptırımları yürürlüğe koymasıyla büyüyen gerginlik, son dönemde dünyada petrol sevkiyatının üçte birinin yapıldığı Hürmüz Boğazı’nda uluslararası tankerlerin geçişlerinin güvenliği konusunda yaşananlarla daha farklı bir boyuta ulaştı.

Mayıs ve Haziran aylarında altı petrol tankerinin hasar gördüğü patlamalar ve İran’ın İngiltere bandıralı tankeri alıkoymasının ardından, Amerika Körfez’de petrol sevkiyatında güvenliği sağlamak amacıyla bir misyon oluşturmuş, misyona İngiltere de katılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu, Hürmüz Boğazı’nın dar olduğunu, yabancı güçlere ait gemilerin orada varlığını arttırmasıyla birlikte daha az güvenli hale geleceğini söyledi. Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Tamim bin Hamad El Tani ile görüşen Zarif “Bölge her an patlamaya hazır bir kibrit kutusu gibi. Çünkü Amerika ve müttefikleri orayı silahlarıyla dolduruyor” ifadelerini kullandı.

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