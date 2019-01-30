Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok” dedi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hakim, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. Lavrov ve El Hakim görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İki bakan başta Suriye ve Venezuela olmak üzere pek çok konuda açıklamada bulundu. Gerçekleşen görüşmede El Hakim ve Lavrov Orta Doğu, Latin Amerika ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldı. Ekim ayında göreve gelen Irak Dışişleri Bakanı Ali El Hakim, Lavrov’u Irak’a davet etti. Lavrov, “Sayın bakan beni Irak’a davet etti. Bunu memnuniyetle karşılayarak en yakın zamanda Irak’a ziyaret gerçekleştireceğim” dedi. Lavrov, Gazze’de İsrail askerlerinin Filistin halkına saldırması ve Yahudi yerleşim alanı oluşturma girişimleriyle ilgili endişe duyduklarını söyleyerek, “Görüşmemizde Gazze’deki yerleşim alanlarında yaşanan olaylarla ilgili ciddi endişelerimizi dile getirdik” dedi.

“Irak Şam’dan habersiz Suriye’ye girmeyecek”

Yapılan görüşmenin önemli başlıklarından biri ise Suriye meselesi oldu. El Hakim, Şam yönetiminden izinsiz Suriye topraklarına girmediklerini belirterek, “Suriye ile askeri ve güvenlik işbirliğini destekliyoruz. Suriye tarafı ile koordineli olarak sınırlı olarak hava ve kara operasyonları gerçekleştiriyoruz. Kuvvetlerimizin Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planı yok. Ancak DEAŞ’tan geri kalanlar için hem kara hem hava operasyonlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Muhalefetin tavrı yıkıcı sonuçlar doğurabilir”

Bakanların görüşmesinde Venezuela’da yaşanan olaylar da ele alındı. Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun muhalefete diyalog çağrısı ile ilgili açıklamasını değerlendirerek, “Venezuela devlet başkanının diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Muhalefetin bu çağrıya olumsuz cevap vermesi ve sokak protestolarının artmasının ülkede yıkıcı sonuçlara sebep olacağını düşünüyoruz” dedi. Lavrov, “Ekonomik açıdan hem Çin hem de Rusya Venezuela’nın önemli ortaklarından. Bu alanda hükümetler arasındaki ilişkilerimiz devam edecek” dedi.