HABER

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok” dedi.Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hakim, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok” dedi.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hakim, Rusya ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi. Lavrov ve El Hakim görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İki bakan başta Suriye ve Venezuela olmak üzere pek çok konuda açıklamada bulundu. Gerçekleşen görüşmede El Hakim ve Lavrov Orta Doğu, Latin Amerika ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldı.
Ekim ayında göreve gelen Irak Dışişleri Bakanı Ali El Hakim, Lavrov’u Irak’a davet etti. Lavrov, “Sayın bakan beni Irak’a davet etti. Bunu memnuniyetle karşılayarak en yakın zamanda Irak’a ziyaret gerçekleştireceğim” dedi. Lavrov, Gazze’de İsrail askerlerinin Filistin halkına saldırması ve Yahudi yerleşim alanı oluşturma girişimleriyle ilgili endişe duyduklarını söyleyerek, “Görüşmemizde Gazze’deki yerleşim alanlarında yaşanan olaylarla ilgili ciddi endişelerimizi dile getirdik” dedi.

“Irak Şam’dan habersiz Suriye’ye girmeyecek”
Yapılan görüşmenin önemli başlıklarından biri ise Suriye meselesi oldu. El Hakim, Şam yönetiminden izinsiz Suriye topraklarına girmediklerini belirterek, “Suriye ile askeri ve güvenlik işbirliğini destekliyoruz. Suriye tarafı ile koordineli olarak sınırlı olarak hava ve kara operasyonları gerçekleştiriyoruz. Kuvvetlerimizin Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planı yok. Ancak DEAŞ’tan geri kalanlar için hem kara hem hava operasyonlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Muhalefetin tavrı yıkıcı sonuçlar doğurabilir”
Bakanların görüşmesinde Venezuela’da yaşanan olaylar da ele alındı. Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun muhalefete diyalog çağrısı ile ilgili açıklamasını değerlendirerek, “Venezuela devlet başkanının diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Muhalefetin bu çağrıya olumsuz cevap vermesi ve sokak protestolarının artmasının ülkede yıkıcı sonuçlara sebep olacağını düşünüyoruz” dedi. Lavrov, “Ekonomik açıdan hem Çin hem de Rusya Venezuela’nın önemli ortaklarından. Bu alanda hükümetler arasındaki ilişkilerimiz devam edecek” dedi.

Nükleer başlık üretmeye başlayan ABD’ye tepki
Lavrov basın toplantısında ABD ile olan ilişkileri de değerlendirdi. ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı’nın düşük güçlü nükleer başlık üretmeye başladıklarını duyurmasını değerlendiren Lavrov, “ABD, düşük güçlü W76-2 nükleer başlıklarını üretmeye başladı. Bu girişim nükleer çatışma riskini arttırıyor” şeklinde konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

Irak Dışişleri Bakanı El Hakim: “Fırat’ın doğusu ile ilgili bir planımız yok”

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olduSarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Erdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadıkErdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadık

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.