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Irak Dışişleri Bakanı Hekim Umman’a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim önümüzdeki hafta Umman’ı ziyaret edecek.Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, resmi ziyarette bulunmak üzere Umman’a gidecek.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim önümüzdeki hafta Umman’ı ziyaret edecek.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim, resmi ziyarette bulunmak üzere Umman’a gidecek. Irak Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, ziyaretin geçtiğimiz hafta Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah’ın Bağdat’a yaptığı ziyaretin devamı niteliğini taşıdığını ifade etti.
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi, geçen hafta Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaptığı ziyaret kapsamında Iraklı mevkidaşı Hekim, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.
Umman geçen ay Irak ile ilişkilerin normalleşmesi için Körfez ile Irak yönetimleri arasında bir uyum sağlamak adına Irak’taki elçiliğin yeniden açılacağını ilan etmişti.

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