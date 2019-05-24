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Irak Dışişleri Bakanı Hekim’den ABD’den yapılan sürpriz ziyaretlere ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ülkesine yaptıkları sürpriz ziyaretleriyle ilgili açıklama yaptı.Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, ABD Başkanı Donald Trump ve Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yıl içerisinde Irak’a yaptıkları ayrı ziyaretler hakkında açıklamada bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ülkesine yaptıkları sürpriz ziyaretleriyle ilgili açıklama yaptı.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, ABD Başkanı Donald Trump ve Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yıl içerisinde Irak’a yaptıkları ayrı ziyaretler hakkında açıklamada bulundu. Trump’ın yılbaşı gecesinde Irak’a yaptığı sürpriz ziyaretin içeriğini paylaşan Hekim, ziyaretin gizli olduğunu belirterek, “Başbakan Adil Abdülmehdi benden ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanını haberdar etmemi istedi. Başbakanın Anbar ilindeki Aynulesed askeri üssüne giderek Trump’ı karşılaması ve ziyaretin 3 saat sürmesi planlanıyordu ancak ABD tarafı bize ziyaretin sadece 2 saat süreceğini ve Trump’ın Abdülmehdi ile görüşmek için sadece 15 dakika zaman ayırdığını belirtmesi üzerine Abdülmehdi bunu reddetti” dedi.
Irak Başbakanı 15 dakikanın bir sürü konuyu ele almak için yeterli olmadığını söyleyen, Irak Dışişleri Bakanı “Başbakan Abdülmehdi ülkenin egemenliğini korumak için Aynulesed askeri üssüne gitmeyi reddetti” şeklinde konuştu. Irak Dışişleri Bakanı Trump ile Abdülmehdi daha sonra 8 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıklarını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Mike Pempeo’nun iki hafta önce Irak’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hekim, ziyaretin önemli olduğunu ve ABD’nin İran krizine ilişkin tavrını belirlediğini kaydederek, “Popmeo ile bir araya gelen Başbakan Abdülmehdi Irak’ın İran ile güçlü ilişkileri bulunduğunu ve İran ile ekonomik ilişkilerinin yanı sıra elektrik ve gaz ithalinin bu ülkede yapılığını aktardı” şeklinde konuştu.

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