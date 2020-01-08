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  4. Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 20:09 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak

İSTANBUL (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle bakanlığa çağıracak.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, İran'ın, ülkenin batı ve kuzeyindeki iki ABD üssüne düzenlediği saldırılarla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Irak'ın bağımsızlığına vurgu yapan Sahhaf, ülkenin iç güvenliğinin öncelikli bir mesele olduğunu belirtti.

Sahhaf, "(Irak topraklarının) çatışma sahasına dönüşmesi veya başka ülkelere saldırılması için üs olarak kullanılmasına asla izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının Irak'ın egemenliğinin ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Sahhaf, bu hususları iletmek için İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracaklarını bildirdi.

- İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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ırak Irak Dışişleri Bakanlığı

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