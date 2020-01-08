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  4. Irak Dışişleri Bakanlığından İran’ın füzeli saldırısına yönelik açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığından İran’ın füzeli saldırısına yönelik açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD üslerinin füzelerle vurulmasının ardından İran’ın Bağdat Büyükelçisinin Bakanlığa çağıracağını duyurdu.İran’ın Irak’taki ABD üslerini füzelerle vurması ardından harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, İran’ın Bağdat Büyükelçisinin Bakanlığa çağrılacağını duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD üslerinin füzelerle vurulmasının ardından İran’ın Bağdat Büyükelçisinin Bakanlığa çağıracağını duyurdu.

İran’ın Irak’taki ABD üslerini füzelerle vurması ardından harekete geçen Irak Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, İran’ın Bağdat Büyükelçisinin Bakanlığa çağrılacağını duyurdu. Irak Dışişleri Bakanı Ahmet el-Sahhaf tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta yabancı ve Iraklı askerlerin bulunduğu askeri üslerin saldırıya maruz kaldığı hatırlatılarak, "Dışişleri Bakanlığımız Irak egemenliğini ihlal eden bu gibi saldırıları reddederken bölgede gerilimin azaltması ve Irak topraklarının hesaplaşma sahasına çevrilmemesi, bütün tarafları sükunete ve bölgedeki sorunları çözmeye çalışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak’ın iç güvenliğine özen gösteren bağımsız bir ülke olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Irak topraklarının savaş alanı veya komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu kapsamda İran’ın Bağdat Büyükelçisi çağrılacak" denildi.

Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Barışın sağlanması için çabalıyoruz"
Irak Başbakanı Abdülmehdi’nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin Ürdün Kralı Abdullah Bin Hüseyin ile bölgedeki son gelişmeleri ele almak için telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi. Irak Başbakanı Abdulmehdi’nin ABD ile İran arasında yükselen tansiyonu düşürmek için ve krizi çözmek için ülkesinin büyük çaba sarf ettiğini söylediği belirtildi.

Bölgede gerilimin düşürülmesi ve savaş tehlikesinin uzaklaştırılması için Irak ve halkının yanında olduğunu söyleyen Ürdün Kralı Abdullah Bin Hüseyin, Irak’ın yaşadığı zorluğu anladığını ve savaşı önlemek için çaba harcamaya hazır olduğunu ifade etti.

Japonya, Bağdat Büyükelçiliğini kapattı
Irak’ta ABD-İran arasındaki gerilim tırmanırken Japonya, Bağdat Büyükelçiliğini kapatarak vatandaşlarından Irak’ı terk etmeleri yönünde uyarı yaptı. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki gerilim tırmanırken ve yakın bir gelecekte beklenmedik bir durum olasılığı yükselirken Irak’taki vatandaşlarımızdan bu ülkeyi en kısa süre içerinde terk etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Irak’taki Japon vatandaşlarının tahliyesinin Erbil’deki Başkonsolosluk tarafından yapılacağı bildirildi.

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